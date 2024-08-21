توصل نادي فولهام إلى اتفاق مبدئي مع كريستال بالاس للتعاقد مع الدنماركي يواكيم أندرسن، مدافع كريستال بالاس، الذي ارتبط اسمه الأيام الماضية بإمكانية انضمامه لنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويشهد الميركاتو الجاري تحركات مستمرة من الاتحاد، للتعاقد مع كثير من اللاعبين، بهدف العودة إلى الطريق الصحيح، بعد خسارة ألقاب الموسم الماضي جميعها.

ووفقًا لما ذكره ديفيد أورنستين، الصحفي بجريدة "ذا أتلتيك"، اليوم الأربعاء، فإن اللاعب الدنماركي يستعد للخضوع للفحص الطبي مع فولهام، إذ تعمل الأطرافجميعها الآن على الانتهاء من صفقة أندرسن.

وأشار إلى أنه بعد تلقي يواكيم عروض متعددة، جرى التوصل إلى حل وسط بشأن رسوم تبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الإضافات.

وانضم الدولي الدنماركي إلى كريستال بالاس من ليون في صيف عام 2021، وشارك في يورو 2024 مع منتخب الدنمارك، وسبق له اللعب مع نادي سامبدوريا الإيطالي، وتفينتي الهولندي.

وشارك أندرسن البالغ من العمر 28 عامًا، في 113 مباراة في المسابقات جميعها مع بالاس، وسجل 3 أهداف.

وزعمت تقارير أخرى أن مسؤولي الاتحاد قدّموا عرضًا ليواكيم أندرسن بلغت قيمته نحو 38 مليون يورو، ولكن كريستال بالاس كان يريدون 45 مليون يورو للموافقة على بيع عقد اللاعب.