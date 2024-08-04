تعرض الاتحاد السعودي لهزيمة ودية جديدة هي الخامسة له في فترة الإعداد الصيفية، التي يحاول من خلالها الوصول إلى حالة تسمح له بالمنافسة في الموسم الجديد.

جاءت الخسارة هذه المرة أمام ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان مسجل هدف الاتحاد هو الصفقة الجديدة موسى ديابي.

وظهر اللاعب الفرنسي في المباراة الثانية على التوالي مع الاتحاد بشكل جيد، بعد أن صنع هدفًا في المباراة الأولى له مع الفريق الجداوي، وسجله كريم بنزيما.

لكن ليس هذا فقط ما ميز موسى ديابي في أيامه الأولى برفقة الاتحاد، هناك علامات أخرى تبشر بموسم رائع من الصفقة الجديدة للاتحاد نتحدث عنها في التقرير التالي:

انسجام سريع مع بنزيما

لعل ما هو أهم من تسجيل الأهداف في صفوف الاتحاد في الوقت الراهن هو الانسجام مع الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان سببًا في الكثير من المتاعب في الموسم الماضي.

رحل عبد الرزاق حمد الله، ورحل نونو سانتو ومارسيلو غاياردو، وتم التراجع عن الاتفاق مع ستيفانو بيولي، وجاء لوران بلان وكل ذلك حتى يكون وضع بنزيما أفضل.

لكن الأهم من كل ذلك هو انسجام موسى ديابي السريع مع مواطنه، ونجاحه في إيجاد طريقة للربط معه في أول مباراة، حيث صنع له هدفًا رائعًا.

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هدف وصناعة

شارك موسى ديابي، حتى الآن، مع الاتحاد في مواجهتين فقط منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، ولم يأخذ الجناح الفرنسي الكثير من الوقت، حتى يثبت أنه جاء ليتألق.

سريعًا كما أوضحنا صنع ديابي هدفًا في مباراته الأولى مع الاتحاد، وسجله كريم بنزيما، ولاحقًا في المباراة الثانية ضد ريال بيتيس كان صاحب الهدف الوحيد للاتحاد.

خسر الاتحاد المواجهتين، لكنه فاز بما قدمه ديابي، والذي سيتحسن بالتأكيد مع مرور الوقت وتأقلمه مع زملائه في الفريق وطريقة لعب ناديه والخصوم.

قوة بدنية واضحة

خلال مواجهتين أظهر ديابي قوة بدنية كبيرة، وهو أمر ليس بالمستغرب في ظل قدوم النجم الفرنسي من الدوري الإنجليزي الأكثر حدة في العالم على المستوى البدني.

كان ديابي مميزًا في عملية التحول الهجومي خلال الهدف الذي سجله من هجمة مرتدة في شباك ريال بيتيس، وانطلق من وسط الملعب حتى منطقة جزاء الفريق الإسباني في لحظات قليلة، واكتفى بلمستين للكرة من أجل تسجيل الهدف.

أظهر اللاعب الفرنسي تلك القوة في المباراة الأولى له أيضًا في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها تلك الكرة التي كانت بين لاعبين من صفوف فارنسي البرتغالي، فذهب وأخذ الكرة وراوغ لاعبًا، ودخل إلى منطقة الجزاء ولعبها بالعرض.