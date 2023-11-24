سبورت: شكوك حول مشاركة شتيغن أمام فاليكانو وبورتو
كشفت صحيفة "سبورت" أن هناك شكوك حول لحاق الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن بمواجهة فريقه برشلونة أمام رايو فاليكانو غدا السبت في الليغا.
وبحسب الصحيفة يواجه شتيغن وقتًا صعبًا للغاية فيما يتعلق باللعب أمام رايو فاليكانو، حيث يعاني من آلام في أسفل الظهر في الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من الأمر لا يشكل انتكاسة خطيرة، إلا أن شتيغن غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة أمام رايو فاليكانو.
ولهذا السبب، فإن كل شيء يشير إلى أن شتيغن لن يلعب أمام رايو فاليكانو وأن إيناكي بينيا سيكون الحارس الأساسي لبرشلونة.
ووفقا لـ"سبورت" لم يتم استبعاد شتيغن من المباراة بعد، حيث سيتم اليوم الجمعة اتخاذ القرار النهائي، وإذا لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الساعات القليلة المقبلة، فسيكون إيناكي بينيا الحارس الأساسي لبرشلونة أمام رايو فاليكانو.
وأمس الخميس اختير شتيغن أفضل لاعب وأفضل حارس في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي.
وبسؤاله عن إصابته قال شتيغن: "شعوري هو أن أرى كيف أنا، يجب أن أرى كل يوم، سنرى مع الطاقم الفني والأطباء وسنقيم الخطوات التي سنتبعها وسنرى ونقرر".
وعاد شتيغن لبرشلونة من المنتخب الألماني حيث أوضح جوليان ناغلزمان مدرب المنتخب الألماني أن الحارس يعاني من "آلام حادة" في الظهر تمنعه من اللعب.
وأشارت "سبورت" إلى أنه كان هناك هدوء تام في برشلونة بشأن إصابة شتيغن حتى أنه لم يتم إصدار أي بيان طبي بشأن إصابة الحارس وكان النادي يأمل أن يتعافى تمامًا قبل مواجهة رايو فالكيانو لكن الآلام لم تهدأ تمامًا بعد.
وبحسب الصحيفة فإن مشاركة شتيغن أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليس مضمونًا تمامًا، رغم أن برشلونة متفائل بأن الحارس سيكون أساسيًا أمام النادي البرتغالي، لكن في هذه المرحلة لا يجرؤ أحد على اعتبار هذا الأمر مفروغ منه.
وإلى جانب شتيغن يفتقد برشلونة جهود غافي بسبب الإصابة أيضا