سبورت: شكوك حول مشاركة شتيغن أمام فاليكانو وبورتو

ولهذا السبب، فإن كل شيء يشير إلى أن شتيغن لن يلعب أمام رايو فاليكانو وأن إيناكي بينيا سيكون الحارس الأساسي لبرشلونة.

ووفقا لـ"سبورت" لم يتم استبعاد شتيغن من المباراة بعد، حيث سيتم اليوم الجمعة اتخاذ القرار النهائي، وإذا لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الساعات القليلة المقبلة، فسيكون إيناكي بينيا الحارس الأساسي لبرشلونة أمام رايو فاليكانو.

وأمس الخميس اختير شتيغن أفضل لاعب وأفضل حارس في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي.

وبسؤاله عن إصابته قال شتيغن: "شعوري هو أن أرى كيف أنا، يجب أن أرى كل يوم، سنرى مع الطاقم الفني والأطباء وسنقيم الخطوات التي سنتبعها وسنرى ونقرر".