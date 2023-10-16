حقيقة وجود شرط في عقد برونو غيماريش يقربه من برشلونة

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة وجود شرط وضَعه البرازيلي برونو غيماريش، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، في عقده يتيح له حرية الانتقال إلى برشلونة.

وأعلن نادي نيوكاسل مؤخرًا تجديد عقد اللاعب بالفعل حتى عام 2028، ثم ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها مؤخرًا، أن هناك بندًا سريًّا في عقد البرازيلي مع نيوكاسل يونايتد قد تم وضعه بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت: "تم وضع سعر محدد لبيع اللاعب البرازيلي لمن يرغب في التعاقد معه، إذا رغب برشلونة في الحصول على خدماته وهو يتراوح بين 65-70 مليون يورو".