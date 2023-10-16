حقيقة وجود شرط في عقد برونو غيماريش يقربه من برشلونة
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة وجود شرط وضَعه البرازيلي برونو غيماريش، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، في عقده يتيح له حرية الانتقال إلى برشلونة.
وأعلن نادي نيوكاسل مؤخرًا تجديد عقد اللاعب بالفعل حتى عام 2028، ثم ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها مؤخرًا، أن هناك بندًا سريًّا في عقد البرازيلي مع نيوكاسل يونايتد قد تم وضعه بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت: "تم وضع سعر محدد لبيع اللاعب البرازيلي لمن يرغب في التعاقد معه، إذا رغب برشلونة في الحصول على خدماته وهو يتراوح بين 65-70 مليون يورو".
ولكن رومانو، قال عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "لا صحة للأخبار التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد برونو غيماريش يسمح له بالانضمام لبرشلونة".
وأضاف: "الشرط الجزائي الوحيد الموجود في عقده هو بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لجميع الأندية".
يذكر أن النجم البرازيلي انضم إلى صفوف نيوكاسل يونايتد قادمًا من نادي ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة بلغت 42 مليون يورو.
وأسهمت مستويات غيماريش القوية مع نيوكاسل الموسم الماضي في احتلال النادي المركز الرابع بقائمة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرّة الأولى منذ عام 2003.