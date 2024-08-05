صعد الزمالك إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على إنبي 4-2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة، والمؤجل من الأسبوع الـ22.

تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق ناصر منسي، الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 7 و14.

وفي الشوط الثاني أضاف يوسف أوباما الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و63 من عمر اللقاء.

في حين أحرز هدفي إنبي أحمد أمين "أوفه" ومحمد النحاس في الدقيقتين 66، 91 من الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين توقف إنبي عند المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد إف سي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: