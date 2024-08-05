أبهرت العداءة الهولندية فمكه بول الجميع في أولمبياد باريس 2024، بعد حصولها على الميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط 4x400 متر، يوم السبت، ولكن لم يكن هذا هو الأمر اللافت للنظر فقط وجذب إليها الأنظار.

إذ قادت فمكه، البالغة من العمر 24 عامًا، فريق هولندا إلى النصر من خلال تقديم لفة أخيرة مذهلة، بعد أن كانت متأخرة في البداية بـ20 مترًا عن عدائي الولايات المتحدة.

وأنهت هولندا السباق بزمن 3 دقائق و47.93 ثانية، متأخرة بفارق 0.03 عن الزمن العالمي الذي حققته الولايات المتحدة في التصفيات.

ونالت الولايات المتحدة الميدالية الفضية، بينما حصدت بريطانيا البرونزية.

ودخلت فمكة بول آخر 400 متر وهي في المركز الرابع، لكنها انتفضت في آخر 100 متر لتعوّض تأخرها بأكثر من 20 متراً، وتخطف الذهبية.

وبينما أذهل أداؤها في الأولمبياد المعجبين، إلا أن ما لفت انتباههم أيضًا كان صوتها، والذي قارنها الكثيرون بصوت المسلسل الكارتوني الشهير "ميكي ماوس".

وأصبح مقطع فيديو لمحادثة قصيرة أجرتها مع قناة "بي بي سي سبورت" منتشرا على نطاق واسع على الإنترنت، حيث ذكّر صوتها العالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشخصية الرسوم المتحركة المحبوبة، وكانت تتحدث بينما كانت تقف بجانب مواطنتها العداءة الهولندية ليكه كلافر.

وقالت فمكه بول للقناة الرياضية: "كان الأمر مذهلاً، كان سباقًا قوياً للغاية. الجميع يركض بسرعة. كنت أعلم أنه يتعين عليّ الانطلاق بسرعة".

وعلّق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: "هل قام ميكي ماوس بالتعليق الصوتي؟".

وقال متابع في منشور آخر تم تداوله على نطاق واسع: "أقسم أنه إذا أغمضت عينيك، يمكنك أن تقنع نفسك بأن ميكي ماوس قد حطم للتو الرقم القياسي العالمي لمسافة 400 متر داخل الصالات لهولندا".

وقال موقع "nypost" تعليقا على الفيديو، إن "هذا ليس الصوت المعتاد لبول، ومن المحتمل أن يكون نتيجة لإفراز الأدرينالين مباشرة بعد السباق".