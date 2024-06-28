نجم يوفنتوس يفجّر صراعًا بين الهلال والنصر والاتحاد

وكشف مارتن جواستاديسينو ، مدير أعمال لاعب يوفنتوس ماتياس سولي ، عن اهتمام الرباعي الكبير بالدوري السعودي بحسم صفقة التعاقد مع الأخير في الموسم المقبل.

وقال مدير أعمال سولي عبر صحيفة "الرياضية" السعودية إن هناك اتصالات بالفعل مع مسؤولي الأندية السعودية للتعاقد مع سولي.

وأوضح أن لاعبه يرغب في البقاء في أوروبا، ولكن الأندية السعودية مازالت تتمسك بحسم الصفقة كما أنها طلبت التعرف على قيمة الراتب الذي يرغب في تقاضيه اللاعب وأيضًا المقابل المالي المطلوب من يوفنتوس للتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ 21 عامًا.