نجم يوفنتوس يفجّر صراعًا بين الهلال والنصر والاتحاد
فجّر أحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي صراعًا بين عمالقة الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وتتنافس أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على حسم صفقة مميزة قادمة من البيانكونيري.
وكشف مارتن جواستاديسينو ، مدير أعمال لاعب يوفنتوس ماتياس سولي ، عن اهتمام الرباعي الكبير بالدوري السعودي بحسم صفقة التعاقد مع الأخير في الموسم المقبل.
وقال مدير أعمال سولي عبر صحيفة "الرياضية" السعودية إن هناك اتصالات بالفعل مع مسؤولي الأندية السعودية للتعاقد مع سولي.
وأوضح أن لاعبه يرغب في البقاء في أوروبا، ولكن الأندية السعودية مازالت تتمسك بحسم الصفقة كما أنها طلبت التعرف على قيمة الراتب الذي يرغب في تقاضيه اللاعب وأيضًا المقابل المالي المطلوب من يوفنتوس للتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ 21 عامًا.
وسبق أن دخل الاتحاد السعودي في مفاوضات لضم سولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بناء على ترشيح مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد، ولكن اللاعب أبدى رفضه للعرض.
وتم تصعيد الأرجنتيني سولي الذي يلعب في مركز الجناح الهجومي للفريق الأول بنادي يوفنتوس في صيف 2022 بعد تألقه في صفوف الناشئين.
وخرج اللاعب معارًا إلى فروسينوني في الموسم الماضي وسجل 11 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي ليعود مرة أخرى إلى صفوف يوفنتوس.