تطورات إيجابية في مفاوضات برشلونة مع نجم لايبزيغ

داني أولمو يشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ويسعى نادي برشلونة لإنهاء الصفقة مبكرًا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أخبر اللاعب عن طريق وكيله أنه سيفعل كل ما بوسعه للتعاقد معه.

وقالت الصحيفة: "ديكو تحدث مع وكيل أولمو، وكانت نتيجة المفاوضات إيجابية، بعدما رأى الوكيل تمسك برشلونة باللاعب".

وأضافت: "وكيل ألمو أكد، في حواره مع ديكو، أن الشروط الشخصية لن تمثل له أية مشكلة، طالما يوجد ترحيب به من برشلونة".

ولكن برشلونة لا يريد دفع مبلغ الـ60 مليون يورو الشرط الجزائي، وسيقوم بالتفاوض مع لايبزيغ لتخفيضه رغم تعقيدات النادي الألماني، وفق ما أكدته الصحيفة.