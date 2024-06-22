الإصابة تجبر أنس جابر وسابالينكا على الانسحاب من بطولة برلين للتنس

أصبحت البيلاروسية أرينا سبالينكا والتونسية أنس جابر، اليوم السبت، أحدث لاعبتين بين المصنفات العشر الأوليات تنسحبان من بطولة برلين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة أو المرض، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب بطلتي ويمبلدون إيلينا ريباكينا وماركيتا فوندروسوفا من البطولة المقامة حاليًّا.

واضطرت سبالينكا للانسحاب من مباراة دور الثمانية أمام الروسية آنا كالينسكايا بسبب آلام في الكتف، عندما تأخرت لاعبة روسيا البيضاء 5-1 في المجموعة الأولى.

وهذه المرة الأولى التي تنسحب فيها سبالينكا من مباراة خلال مسيرتها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات للإصابة.

وفي الوقت نفسه، شاركت أنس في المجموعة الأولى لمدة 72 دقيقة من مباراتها في دور الثمانية أمام الأمريكية كوكو غوف والتي فازت بها اللاعبة الأمريكية 7-6، قبل انسحاب اللاعبة التونسية بسبب المرض، حيث شوهدت اللاعبة التونسية التي توجت ببطولة برلين المفتوحة في العام 2022 وهي تفحص درجة حرارتها قبل انسحابها.

وقالت غوف بعد وصولها إلى قبل النهائي: "لا أشعر بالفوز، خاصة وأننا قدمنا ​​مجموعة افتتاحية رائعة. أتمنى التوفيق لأنس جابر، أعتقد أنها ستشعر بالتحسن غدًا. ستكون قوية في ويمبلدون".