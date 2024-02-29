تهور دون عقاب.. مدافع نوتنغهام يخنق برونو فيرناندز (فيديو)

وجهت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات فادحة لطاقم التحكيم، الذي أدار مباراة الفريق مع نوتنغهام فورست، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن يونايتد من التأهل لربع النهائي، بفضل هدف حاسم للاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وتداول مشجعو مانشستر يونايتد فيديو لفيليبي مدافع نوتنغهام، وهو يخنق فيرناندز دون تدخل من الحكم أو تقنية الفيديو.