تهور دون عقاب.. مدافع نوتنغهام يخنق برونو فيرناندز (فيديو)
وجهت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات فادحة لطاقم التحكيم، الذي أدار مباراة الفريق مع نوتنغهام فورست، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتمكن يونايتد من التأهل لربع النهائي، بفضل هدف حاسم للاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو.
وتداول مشجعو مانشستر يونايتد فيديو لفيليبي مدافع نوتنغهام، وهو يخنق فيرناندز دون تدخل من الحكم أو تقنية الفيديو.
وعلق أحد المشجعين بأن كاسيميرو لاعب خط الوسط سبق أن تم طرده وإيقافه بسبب فعل مشابه.
وحاول برونو فيرناندز حماية نفسه بإبعاد يد مدافع نوتنغهام.
وبعد المباراة، تحدث إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن استهداف لاعبي نوتنغهام فورست لبرونو فيرناندز بالتحدث.
وقال تين هاغ " برونو يتحمل الكثير من الألم في الوقت الذي يتم انتقاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وشوهد برونو فيرناندز يعرج بعد مباراة ثمن نهائي كأس الاتحاد.
ولم يعطِ تين هاغ إفادة واضحة حول إصابة فيرناندز لكنه أكد أنها كبيرة.