أرسل لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، استقالته بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم لؤي ناظر باستقالته من رئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، وذلك بعد 16 يومًا فقط من فوزه بالرئاسة بالتزكية، في الانتخابات العمومية التي انعقدت في 20 يونيو الماضي، نظرًا لوجود اختلافات في قرارات التعاقدات، ورفض ناظر تكرار أحداث الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا كشفت فيه عن تلقي وزارة الرياضة اليوم الأحد الاستقالة الرسمية لرئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر.

وبحسب الصحيفة، يتعين على مجلس إدارة النادي الموافقة على الاستقالة، حتى تقبل وهل ستكون جماعية أم الرئيس فقط أو مرور 10 أيام على تاريخ تقديمها لتكون سارية المفعول.

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وكان لؤي ناظر فاز برئاسة اتحاد جدة بالتزكية، وخرج بعدها بمجموعة تصريحات وعد خلالها الجماهير، بتحقيق العديد من الإنجازات.

وذكرت تقارير أخيرا أن تدخلات كريم بنزيما، نجم الفريق، في اختيار المدرب الجديد للنادي أغضبت لؤي ناظر، ورامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي.

وفي وقت كان فيه الاتحاد قريبا من إعلان تعاقده مع مدرب ميلان السابق ستيفانو بيولي، طُرح اسم الفرنسي كريستوف غالتييه المقرب من بنزيما أخيرا، لتولي المهمة.

وسبق أن أكد لؤي ناظر أن المدرب السابق غاياردو طلب الاستغناء عن بنزيما، لكن الإدارة أخبرته بأن الأمر غير ممكن بسبب كونه أحد الأعمدة الرئيسة لبرنامج الاستقطاب، الذي يشمل عددا من النجوم العالميين الكبار.