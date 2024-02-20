موقف نواف العقيدي النهائي من المشاركة أمام الفيحاء

وتردد أن إيقاف نواف العقيدي ينطبق على المشاركة المحلية فقط، ما يعني احتمالية مشاركته آسيويًّا، وهو ما استفسر عنه نادي النصر.

وبحسب كاسترو فإن نواف العقيدي لن يشارك أمام الفيحاء حيث تنطبق عقوبته على اللعب محليًّا وقاريًّا.