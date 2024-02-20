موقف نواف العقيدي النهائي من المشاركة أمام الفيحاء
أوقف الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف العقيدي
كشف لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موقف الحارس الأساسي للفريق نواف العقيدي من المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وأوقف الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف العقيدي 5 أشهر بعد طلبه مغادرة معسكر المنتخب السعودي في كأس آسيا.
وتردد أن إيقاف نواف العقيدي ينطبق على المشاركة المحلية فقط، ما يعني احتمالية مشاركته آسيويًّا، وهو ما استفسر عنه نادي النصر.
وبحسب كاسترو فإن نواف العقيدي لن يشارك أمام الفيحاء حيث تنطبق عقوبته على اللعب محليًّا وقاريًّا.
ومع إصابة الحارس الثاني راغد النجار، شارك الحارس الثالث وليد عبدالله الذي نزل بديلا أمام الفتح بالدوري المحلي.
وتغلب النصر على الفيحاء في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله رونالدو.
ويستقبل النصر الفيحاء في ملعب الأول بارك غدًا الأربعاء، في مباراة الإياب.