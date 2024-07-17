ترتيب الدوري المصري.. تعرف على فارق النقاط بين الأهلي وبيراميدز

اشتعل صراع صدارة الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الحالي 2023 – 2024.

وحقق الأهلي فوزه الرابع عشر على التوالي بعد تغلبه على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء باستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر للدوري المصري.

ووصل الأهلي بهذا الفوز إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بعدما خاض 25 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري.

ويتبقى للأهلي في مشواره بالدوري المصري 9 مباريات، بينما يتبقى لفريق بيراميدز 6 مباريات.

ويلتقي الفريقان يوم 22 يوليو الجاري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة 31.

ويلعب الأهلي بعد لقاء بيراميدز ضد المصري البورسعيدي يوم 26 يوليو الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 18، ثم يلتقي ضيفه سيراميكا كليوباترا بإستاد القاهرة يوم 29 من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة 19.

ويلتقي الأهلي ضيفه البنك الأهلي يوم 1 أغسطس المقبل في الجولة 32 للدوري بإستاد القاهرة، ثم يستضيف المقاولون العرب على نفس الملعب يوم 4 من الشهر المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 23.

ويخرج الأهلي لمواجه سموحة بإستاد الإسكندرية يوم 8 أغسطس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 24 كما يستضيف نادي زد يوم 11 من الشهر المقبل بإستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام مضيفه إنبي بإستاد المقاولون العرب يوم 14 أغسطس المقبل في الجولة 33، وقبل الأخيرة ثم يستضيف مودرن سبورت بإستاد القاهرة يوم 17 من الشهر المقبل بالجولة الأخيرة.

مباريات الأهلي المتبقية بالدوري المصري:

بيراميدز (22 يوليو الجاري) – ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة

المصري (26 يوليو الجاري) – ملعب برج العرب بالإسكندرية

سيراميكا كليوباترا (29 يوليو الجاري) – ستاد القاهرة

البنك الأهلي (1 أغسطس المقبل) – ستاد القاهرة

المقاولون العرب (4 أغسطس المقبل) – ستاد القاهرة

سموحة (8 أغسطس المقبل) – ستاد الإسكندرية

زد إف سي (11 أغسطس المقبل) – ستاد الإسكندرية

إنبي (14 أغسطس المقبل) – ستاد المقاولون

مودرن سبورت (17 أغسطس المقبل) – ستاد القاهرة

على الجانب الآخر، يتبقى لفريق بيراميدز 5 مباريات أخرى بعد لقاء الأهلي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 26 يوليو الجاري بإستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 18.

ويلتقي بيراميدز مضيفه فاركو في الجولة 32 يوم 30 يوليو الجاري بإستاد برج العرب، ثم يستضيف زد إف سي يوم 4 أغسطس المقبل بإستاد الدفاع الجوي في لقاء مؤجل بالجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويلعب بيراميدز ضد ضيفه الداخلية بملعب الدفاع الجوي يوم 14 أغسطس المقبل في الجولة قبل الأخيرة، ثم يخرج لمواجهة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري يوم 17 من الشهر المقبل بالجولة الأخيرة.

مباريات بيراميدز القادمة في الدوري المصري:

الأهلي (22 يوليو الجاري) – ستاد الدفاع الجوي

الزمالك (26 يوليو الجاري) – ستاد القاهرة

فاركو (30 يوليو الجاري) – ستاد برج العرب بالإسكندرية

زد إف سي (4 أغسطس المقبل) – ستاد الدفاع الجوي

الداخلية (14 أغسطس المقبل) – ستاد الدفاع الجوي

طلائع الجيش (17 أغسطس المقبل) – ستاد جهاز الرياضة العسكري