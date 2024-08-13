وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الأهلي، الغريم التقليدي، بسبب تصريحاته التي ربط فيها موقف أحمد فتوح، بما فعله بعض لاعبي الأهلي في وقت سابق.

واستشهد سالم بمشاكل وقعت للاعبي الأهلي مثل عماد متعب وأحمد السيد، مؤكدًا أن التصرفات الفردية هي حجة على الفرد نفسه، وليس على النادي.

وتسبب هذا الكلام في غضب بين جماهير الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي، ورفضت ربط أزمة فتوح بلاعبي الفريق الأحمر.

ورد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، مرة أخرى عبر برنامجه التلفزيوني، وأكد لم يقصد مقارنة قضية أحمد فتوح بأي قضية تخص لاعبي الأهلي، وتصريحاته في هذا الشأن تم تفسيرها خطأ.

وأوضح: "الكابتن مجدي عبدالغني تحدث قبل دخولي معه على الهواء، وقال إن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يستطيع أن يمنع لاعبيه من ارتكاب الأخطاء، وقمت بالرد عليه وأكدت أن الأمر صعب".

وأضاف: "أكدت أن هناك رقابة على اللاعبين خارج الملعب، لكن من الصعب أن تسيطر سيطرة كاملة، فذلك أمر صعب جدًا".

وواصل: "ما قصدته رداً على سؤال بخصوص أحمد فتوح أنه من الصعب جداً السيطرة على اللاعبين خارج الملعب، بدليل مشاجرة عماد متعب وأحمد السيد لاعبي الأهلي السابقين مع ضباط.. فأي شخص من الممكن أن يتعرض لأزمة وأنا بطبيعتي لا أحب فكرة معاداة الأندية المنافسة، فالمنافسة بيننا شريفة".

احمد سالم يوجه رسالة لجماهير النادي الاهلي #تحت_الشمس #قناة_الشمس Posted by ‎قناة الشمس‎ on Monday, August 12, 2024

يذكر أن أحمد فتوح لاعب الزمالك تعرض لحادث سير، واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي؛ ما تسبب في وفاة رجل الشرطة، وتم القبض على لاعب الزمالك، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتم التحفظ على أحمد فتوح، وعلى السيارة، عن طريق رجال الشرطة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة.