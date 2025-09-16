كومبارس.. عبدالله فلاته يشن هجوما غير مسبوق على بلان (فيديو)

شن الناقد الرياضي عبدالله فلاته هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المدرب الفرنسي لوران بلان، مدرب فريق الاتحاد، وذلك على خلفية الخسارة المفاجئة لـ"العميد" أمام نظيره الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ملعب آل نهيان، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأ الاتحاد المباراة بقوة وافتتح التسجيل عن طريق لاعبه ستيفن بيرغوين في الدقيقة 21، من تسديدة مذهلة.

وتحولت موازين المواجهة بشكل دراماتيكي في الدقيقة 38، عندما تلقى مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب الوحدة فاكوندو كروسبزكي، ليكمل الفريق السعودي المباراة بعشرة لاعبين فقط.

استغل الفريق الإماراتي التفوق العددي، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه كايو كانيدو، قبل أن يُسجل لوكاس بيمنتا الهدف الثاني والفوز للوحدة في الثواني الأخيرة من المواجهة.

تعليق عنيف من فلاته

وجه عبدالله فلاته اتهامات حادة للمدرب الفرنسي لوران بلان، معتبراً أنه السبب الرئيس في الخسارة.

وقال فلاته في تصريحات تلفزيونية: "الفرق بين الأهلي والاتحاد شخصية المدرب، شخصية المدرب هي من تسببت في خسارة الاتحاد".

وأضاف فلاته، في إشارة إلى فوز الأهلي على ناساف الأوزبكي 4-2 في المسابقة نفسها بعد تقدم الأخير، قائلاً: "مدرب الأهلي ماتياس يايسله يملك شخصية، وبلان عبارة عن كومبارس وموافق إنه كومبارس".

وخلص الناقد الرياضي إلى أن لوران بلان "يضيع وقت الاتحاديين"، ويجب أن يرحل على الفور.