وكيل ماركو رويس يعلق على اهتمام نادي النصر السعودي
علق ديرك هيبيل وكيل أعمال ماركو رويس، قائد بروسيا دورتموند، على اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع موكله.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد كشفت عن اهتمام النصر بالتعاقد مع ماركو رويس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رويس الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، لم يستبعد احتمالية البقاء في ألمانيا، على الرغم من أن دورتموند لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.
وقال ديرك هيبيل إن الحديث عن اهتمام الأندية الأخرى بلاعب مثل رويس، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يعد أمرًا طبيعيًا، وأنه يدرس كافة العروض المقدمة له ومن بينها عرض النصر السعودي.
وأضاف وكيل أعمال رويس أن موكله أكد مدى ارتباطه ببروسيا دورتموند، ويرغب في مواصلة لعب كرة القدم بالنادي، لكنه أشار إلى أنه من الطبيعي أن يدرس رويس العروض الأخرى المقدمة له.
وذكرت عدة تقارير الفترة الماضية أن النصر مهتم بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم.
ويلعب رويس لبروسيا دورتموند منذ 2012، قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
وشارك رويس هذا الموسم في 12 مباراة في مختلف المسابقات مع بروسيا دورتموند، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4، وبالمجمل لعب لبروسيا دورتموند 368 مباراة سجل فيها 156 هدفًا وصنع 118.