وكيل ماركو رويس يعلق على اهتمام نادي النصر السعودي

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رويس الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، لم يستبعد احتمالية البقاء في ألمانيا، على الرغم من أن دورتموند لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وقال ديرك هيبيل إن الحديث عن اهتمام الأندية الأخرى بلاعب مثل رويس، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يعد أمرًا طبيعيًا، وأنه يدرس كافة العروض المقدمة له ومن بينها عرض النصر السعودي.