رد مثير من وكيل إيزاك حول الانتقال إلى الهلال

أثار أحد ممثلي السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، جدلا واسعا في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

واقترب إيزاك من حسم مستقبله بالمغادرة أو الاستمرار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، حيث أصبح اللاعب الخيار الأول لدى مسؤولي الهلال، خاصة بعد فشل التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، الذي اقترب بقوة من الانضمام لغلطة سراي التركي.

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ودخل الهلال في منافسة شرسة مع ليفربول الإنجليزي، الذي يسعى هو الآخر لضم اللاعب ورصد مبلغا خرافيا لضمه.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أشارت إلى دخول النادي السعودي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، في مفاوضات لإقناع نيوكاسل، المملوك هو الآخر للصندوق ذاته، بالتخلي عن المهاجم الدولي السويدي، الذي تألق الموسم الماضي بتسجيله 27 هدفًا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

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وقد بدأت بالفعل محادثات مع ممثلي إيزاك، وأصبح النادي السعودي على دراية بأن الصفقة تتطلب دفع 130 مليون يورو لنقل اللاعب من ملعب سانت جيمس بارك.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن غونزالو جايتان، أحد الوكلاء في الشركة القائمة بأعمال إيزاك، قوله: "ندرس ونحلل كل الخيارات بالفعل، وقد نكون اقتربنا من الانتهاء للخطوة المقبلة الخاصة باللاعب"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل سواء بانتقال إيزاك أو استمراره مع "الماكبايس".

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وشددت تقارير إنجليزية على تمسك نيوكاسل باللاعب، مشيرة إلى أن النادي لن يوافق على رحيله بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الموسم الماضي خاض المهاجم السويدي 42 مباراة بمختلف المسابقات سجل فيها 27 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.