4 قرارات مهمة في أول اجتماع لجيسوس مع "صديق رونالدو"

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز القرارات التي اتخذها البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للنصر السعودي، في اجتماعه مع خوسيه سيميدو، رئيس اللجنة الفنية في النادي، وهو الصديق المقرب من الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم "العالمي".

وكان جيسوس عقد عدة اجتماعات في حضوره الأول إلى مقر النادي، بعد إعلان التعاقد معه رسميًّا.

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النصر أعلن، مساء الاثنين، التعاقد رسميًّا مع جيسوس لقيادة الفريق الأول خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي رحل لقيادة فيورنتينا الإيطالي.

وقامت الإدارة النصراوية بـ"إقالة" بيولي من منصبه؛ بعد الفشل في التتويج بأي لقب في 2024-2025، وخسارة فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن الاجتماع بين جيسوس وسيميدو تناول مجموعة من الملفات المهمة، المتعلقة بالفريق الأول.

وأوضح أن أول الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع؛ هو تحديد استراتيجية الفريق الأول لكرة القدم، والقائمة التي ستشارك في المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن جيسوس، يريد مشاهدة جميع نجوم نادي النصر الحاليين؛ قبل اتخاذ قراره الرسمي، بشأن الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن جيسوس اتفق أيضا مع رئيس اللجنة الفنية خوسيه سيميدو، على إيقاف إجراءات رحيل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بشكلٍ مؤقت.

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وأضاف العنزي: "لابورت سينضم إلى معسكر نادي النصر الإعدادي؛ على أن يتم تحديد مستقبله، في وقتٍ لاحق".

ومن ضمن الملفات التي ناقشها اجتماع جيسوس وسيميدو؛ الدعوة المقدمة إلى النصر من نادي كريستال بالاس الإنجليزي؛ لخوض مباراة ودية، على هامش المعسكر الإعدادي.

ويستهل النصر موسمه الرياضي الجديد بمواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.

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وسينافس النصر في الموسم الجديد، على الثلاثية المحلية "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر"؛ على أمل العودة إلى منصات التتويج، مجددًا.

وسيشارك أيضًا الفريق النصراوي في دوري أبطال آسيا 2، بعد أن فشل في التأهل إلى النخبة الآسيوية.