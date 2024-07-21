تداول مغردون، فيديو لشاب مصري، شبيه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يلعب بأحد الملاعب في مصر، ويقوم بتقليد حركات نجم إنتر ميامي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل وشبكة الإنترنت، حيث أظهر اللاعب "شبيه ميسي" مهارات فائقة من مراوغات وتسديدات وتمريرات.

كما كان الشاب المصري يرتدي قميص ميسي ورقمه، عندما كان النجم الأرجنتيني لاعبًا في فريق باريس سان جيرمان.

يذكر أن آخر ظهور لميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، كان عندما أصيب في كاحله في الدقيقة 36 من المباراة النهائية ضد كولومبيا، لكنه واصل القتال حتى الدقيقة 66 عندما غادر الملعب باكيًا وهو يعرج، قبل أن يضع كيسًا من الثلج على كاحله المتورم على مقاعد البدلاء.

وكان التعادل السلبي يخيم على المباراة بعد مغادرة اللاعب (37 عامًا)، لكن الأرجنتين زادت إيقاعها وسجل لاوتارو مارتينيز هدفًا في الوقت الإضافي ليضمن الفوز 1-صفر لمنتخب بلاده الذي أحرز كأس كوبا أمريكا للمرة 16 في رقم قياسي.

ورفع القائد ميسي الكأس بجانب زملائه منذ فترة طويلة أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وكلاهما (36 عامًا).