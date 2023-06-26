التجديد أو الرحيل.. ناصر الخليفي يطالب مبابي بقرار سريع بشأن مستقبله

وأضافت الصحيفة أن "باريس سان جيرمان يريد أن يتخذ مبابي قرارًا في أقرب وقت ممكن، ولا يريد النادي استمرار الوضع الحالي طوال الصيف".

وأكدت أن ناصر الخليفي أخبر فايزة العماري والدة مبابي أنه من مصلحة الجميع أن يتم تقرير مستقبل اللاعب بسرعة كبيرة.

وبحسب "لوباريزيان" فإن كل شيء الآن له، إما أن يجدد عقده أو يغادر، وإن باريس سان جيرمان ينتظر قرار اللاعب.

وأشارت إلى أنه إذا قرر مبابي الرحيل هذا الصيف فإن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 200 مليون يورو.