التجديد أو الرحيل.. ناصر الخليفي يطالب مبابي بقرار سريع بشأن مستقبله
قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، طالب مهاجم الفريق، كيليان مبابي بقرار سريع بشأن مستقبله.
وبحسب الصحيفة فإن ناصر الخليفي طالب مبابي بقرار سريع بشأن مستقبله واختيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الرحيل هذا الصيف.
وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في 2024.
وأضافت الصحيفة أن "باريس سان جيرمان يريد أن يتخذ مبابي قرارًا في أقرب وقت ممكن، ولا يريد النادي استمرار الوضع الحالي طوال الصيف".
وأكدت أن ناصر الخليفي أخبر فايزة العماري والدة مبابي أنه من مصلحة الجميع أن يتم تقرير مستقبل اللاعب بسرعة كبيرة.
وبحسب "لوباريزيان" فإن كل شيء الآن له، إما أن يجدد عقده أو يغادر، وإن باريس سان جيرمان ينتظر قرار اللاعب.
وأشارت إلى أنه إذا قرر مبابي الرحيل هذا الصيف فإن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 200 مليون يورو.
من جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن مبابي في إجازة حاليا علما أنه أكد رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.
بيريز في فرنسا
وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز سافر إلى فرنسا اليوم الإثنين.
وأوضحت: "هذه الرحلة لن تكون، من حيث المبدأ، للحديث عن مبابي، بل لحضور حفل زفاف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد".
وجدد مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، مع باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي حتى 2024 قبل أسابيع من نهاية عقده الذي كان ينتهي في يونيو 2022.
وجاء تجديد عقد مبابي الصيف الماضي رغم أنه كان قريبا من ريال مدريد.
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة في 2017 قبل أن ينتقل بشكل دائم بعد عام واحد، مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 212 هدفا وصنع 98 في 260 مباراة، علما أنه الهداف التاريخي للفريق متفوقا على إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش ونيمار.
وتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية.