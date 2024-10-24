فليك: الفوز على بايرن ميونخ يعزز معنوياتنا قبل مواجهة ريال مدريد

قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن الفوز الكبير 4-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يعزز معنويات الفريق قبل مواجهة غريمه المحلي ريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

وأضاف فليك، مدرب بايرن السابق، أنه سعيد بمساعدة برشلونة على تحقيق أول انتصار على الفريق البافاري في نحو عقد من الزمن في أكبر اختبار يخوضه الفريق الكتالوني هذا الموسم، وأن الفريق مستعد لمواجهة فريق العاصمة الإسبانية في ملعب "سانتياغو برنابيو".

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وأبلغ فليك الصحفيين: "هذا الفوز لا يصدق، بايرن فريق رائع يضم لاعبين رائعين يجيدون اللعب، وتريد أن تراهم داخل الملعب، وبالطبع إذا فزت بمثل هذه المباريات فعليك الاحتفال.. يمنحنا هذا الفوز الثقة لِنؤمِن بقدراتنا قبل مباراة السبت.

"بالمستوى الذي يقدمه الفريق، يمكنك تحقيق أمور عظيمة، أظهرنا شجاعة كبيرة، وهذا سبب سعادتي الشديدة، يريد الفريق أن يتعلم، وسنتعلم من الأمور التي لم نحسنها أيضًا.

"نحظى بفترة راحة أقل بيوم واحد من ريال مدريد قبل مباراة القمة، لكن كل اللاعبين يرغبون في خوض هذه المباراة، سنحسن الاستعداد وسنكون في أتم الجاهزية".

وبفضل أداء هجومي رائع، ثأر برشلونة بعدما تعرض لست خسائر متتالية أمام بايرن اهتزت فيها شباك الفريق الكتالوني 22 مرة، بينها الهزيمة المذلة 8-2 في دور الثمانية بدوري الأبطال قبل أربع سنوات.

وفي مباراة الأمس، تألق القائد رافينيا الذي سجل ثلاثة أهداف.

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وأثنى فليك على المهاجم البرازيلي، ليس فقط لتسجيل الأهداف وإنما للروح القيادية التي أبداها.

وأشار إلى أنه "مثال جيد على تأثير اللاعب على أداء الفريق، دائمًا ما يكون بالعقلية المناسبة في المران وفي المباريات، إنه مهم جدًّا بالنسبة لنا، وأيضًا بسبب ضغط الهجمات المرتدة الذي يمارسه.. وأيضًا بفضل استعداده للتسجيل، يتعامل مع الكرة بصورة جيدة وقدَّم أداءً استثنائيًّا.

"ديناميكيته في الدفاع والهجوم وفنياته الجيدة كانت مميزة، لم أحظ بلاعب مثله من قبل ويساعدنا كثيرًا".