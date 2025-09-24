ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

صعد مانشستر سيتي إلى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على هدرسفيلد تاون، مساء الأربعاء.

وسجل فودن هدف التقدم لسيتي بتسديدة حاسمة بعدما تبادل التمريرات مع ديفاين موكاسا.

لكن الفريق لم يطمئن حتى صنع فودن الهدف الثاني لسافينيو في الدقيقة 74.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية:

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل هدرسفيلد

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 10: سيطرة لمانشستر سيتي ولكن دون فاعلية.

الدقيقة 15: دفاع جيد لفريق هدرسفيلد، حيث أغلق كل المنافذ على السيتي.

الدقيقة 18: الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي أحرزه فيل فودين.

الحل الفردي لكسر التكتل الدفاعي كان هو الحل.. فيل فودين استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف تقدم السيتي.

سيطرة كاملة للسيتي على المباراة.

الدقيقة 27: تسديدة من فيل فودين وتمر فوق العارضة.

الدقيقة 39: أول هجمة لأصحاب الأرض بعد تصويبة من مهاجم الفريق وهو داخل منطقة الجزاء، ولكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 3 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 0/1.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 55: ضغط متواصل من مانشستر سيتي في محاولة لإحراز الهدف الثاني.

الدقيقة 70: رغم سيطرة السيتي، لا يوجد أي هجمة خطيرة في الشوط الثاني.

الدقيقة 74: الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي أحرزه سافينيو.

سافينيو تسلم الكرة، وسدد قوية في سقف العارضة وتدخل الشباك.

الدقيقة 88: العارضة تتعاطف مع مانشستر سيتي وترد تسديدة لاعب أصحاب الأرض.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 3 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 0/2.