القطري معتز برشم يحسم الجدل حول اعتزاله | إرم نيوز

حسم القطري معتز برشم الجدل حول اعتزاله نهائيًّا خوض منافسات الوثب العالي عقب مشاركته الأخيرة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد معتز برشم في تصريحات صحفية أنه لم يتخذ قرارًا بالاعتزال كما يتردد موضحًا أنه مستمر في خوض المنافسات في البطولات العالمية والقارية.

وترك برشم الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركته في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق معتز برشم 4 ميداليات أولمبية في مشواره الرياضي بدأت بدورة لندن 2012 حين حقق الميدالية الفضية، ثم استطاع أن يحقق الميدالية الفضية أيضًا في دورة ريو دي جانيرو 2016.

وخطف برشم الأضواء في مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، حين حقق الميدالية الذهبية لصالح بلاده.

وفاز البطل القطري بالميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت في الفترة بين الـ24 من يوليو الماضي إلى الـ11 من أغسطس الجاري.

ونجح معتز برشم في تحقيق 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى أعوام 2017 و2019 و2022 كما فاز ببرونزية النسخة الأخيرة في بطولة العالم خلال العام الماضي.

ودار جدل واسع حول اعتزال البطل القطري صاحب الـ 33 عامًا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قبل أن يحسم معتز برشم هذا الجدل بتأكيد استمراريته.