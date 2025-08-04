أحدث ضحايا ثورة الهلال السعودي الإدارية

كشفت تقارير إخبارية عن أحدث الراحلين الإداريين الراحلين عن صفوف نادي الهلال السعودي في ظل ثورة التغيير الإدارية الكبيرة بالنادي.

ورحل مؤخرا فهد بن نافل، رئيس النادي، الذي أعلن دعمه للمرشح المقبل وانتهاء فترة رئاسته الرائعة لـ"الزعيم".

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واقترب الأمير نواف بن سعد من حسم رئاسة مؤسسة الهلال غير الربحية، بالتزكية، بعدما تقدم رئيس النادي الأسبق، بملف الترشح الوحيد لخلافة فهد بن نافل، في ظل المرشحين الذين كان يُتوقع خوضهم غمار السباق، مثل حمد المالك وفهد الخنيني.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إنجازات تاريخية في فترة رئاسة فهد بن نافل، حيث فاز بـ12 بطولة محلية وقارية، أبرزها ثنائية دوري أبطال آسيا، فضلًا عن الفوز بفضية مونديال الأندية عام 2022، والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، في نظامه الجديد بمشاركة 32 فريقًا، لعام 2025.

كما رحل فهد المفرج الذي كان يتولى منصب المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال.

كما غادر مارك بويكاسا منصبه كمدير للأعمال وأداء كرة القدم في النادي، بعد اتفاق متبادل على فسخ التعاقد بين الطرفين.

ويخوض الهلال حالياً معسكراً إعدادياً في ألمانيا تحضيراً للموسم الجديد، الذي يشمل مشاركات محلية وقارية، ويستهل الفريق مشواره بمواجهة نادي الرياض في الجولة الأولى من دوري روشن، على ملعب المملكة آرينا.