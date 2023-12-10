هل تعمد برونو فرنانديز الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

يعتقد الصحفي البريطاني ريتشارد كيز أن برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد تعمد الحصول على بطاقة صفراء في المباراة التي خسرها أمام بورنموث 0/3، أمس السبت، لأنه كان يعلم أن ذلك يعني أنه سيغيب عن مواجهة ليفربول.

وحصل فرنانديز على بطاقة صفراء بسبب جداله مع الحكم بيتر بانكس في وقت متأخر من المباراة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها اللاعب البرتغالي على بطاقة صفراء في الدوري الإنجليزي، ما يعني أنه سيغيب مباراة واحدة في المسابقة، وستكون أمام ليفربول يوم الأحد المقبل.