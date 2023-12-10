هل تعمد برونو فرنانديز الغياب عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟
يعتقد الصحفي البريطاني ريتشارد كيز أن برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد تعمد الحصول على بطاقة صفراء في المباراة التي خسرها أمام بورنموث 0/3، أمس السبت، لأنه كان يعلم أن ذلك يعني أنه سيغيب عن مواجهة ليفربول.
وحصل فرنانديز على بطاقة صفراء بسبب جداله مع الحكم بيتر بانكس في وقت متأخر من المباراة.
وهذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها اللاعب البرتغالي على بطاقة صفراء في الدوري الإنجليزي، ما يعني أنه سيغيب مباراة واحدة في المسابقة، وستكون أمام ليفربول يوم الأحد المقبل.
ويرى كيز أن فرنانديز حصل على البطاقة الصفراء عن قصد لأنه "يعلم أن الأسبوع المقبل قد يكون يومًا سيئًا".
وفي حديثه إلى آندي غراي على قناة "beIN Sports"، قال كيز: "هل تعتقد أن فرنانديز كان يعلم أنه إذا حصل على إنذار فسيغيب عن مباراة ليفربول؟"
وأجاب غراي: "بالطبع سيعرف".
ورد كيز بعد ذلك: "لقد حصل عليها عمدًا".
ولم يكن غراي مقتنعًا، وقال: "حسنًا، ذكرياته عن الأنفيلد من الموسم الماضي ليست جيدة جدًا، لقد قضى وقتًا مروعًا في أنفيلد الموسم الماضي".
وتابع: "إذا كنت تسألني ما إذا كان قائد مانشستر يونايتد قد حصل على إنذار عن قصد، لذلك لن يكون متاحًا لفريقه وجماهيره، آمل ألا يحدث ذلك، سأشعر بالرعب إذا فعل لاعب ذلك".
لكن كيز أكد على موقفه وانتقد قيادة فرنانديز، قائلا: "أعتقد أنه يعلم أنه بعد تأخره 0/3، توقف مانشستر يونايتد عن اللعب وكان من الممكن أن يكون هناك أربعة أو خمسة أهداف، أعتقد أنه يعلم أن الأسبوع المقبل قد يكون يومًا سيئًا".
وواصل: "إذا اتفقنا جميعًا على أنه إذا علم أنه حصل على إنذار فسيغيب عن المباراة، فلا يمكنني التفكير في أي سيناريو آخر يمكنني من خلاله السماح له بمساحة للمناورة بشأن ذلك، والقول: "لقد كانت لحظة ساخنة، لم يكن الأمر كذلك".
وأتم: "أعتقد أنه كان يعلم أن حصوله على بطاقة يعني غيابه أمام ليفربول، إنه ليس قائدًا وقد تم التشكيك في مركزه".
ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليفربول يوم الثلاثاءعلى ملعب أنفيلد، إذ خسر مانشستر يونايتد 0/7 أمام الريدز الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.