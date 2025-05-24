"زيزو مش غلطان".. أسطورة الزمالك يصدم جماهير النادي (فيديو)

وجه بشير التابعي، أسطورة نادي الزمالك السابق، صدمة إلى الجماهير البيضاء بشأن تعليقه على ما حدث من أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية.

وكان زيزو دخل في أزمة كبيرة مع إدارة النادي الأبيض في ظل رفضه تجديد عقده إلا بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة، ولكن الأزمة اشتعلت بشكل أكبر بعد رفض اللاعب الحضور للتدريبات، ثم ما تردد عن ذهابه للسفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة السفر مع بعثة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهنا كانت الصدمة الكبرى للجماهير بأن اللاعب وقع للغريم التقليدي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

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وبعد عودة زيزو لمران الزمالك بعد فترة انقطاع خضع للتحقيقات داخل النادي، لينكر توقيعه للأهلي، وأن ذهابه للسفارة الأمريكية كان لاستخراج التأشيرة من أجل أمر عائلي، ثم بدأ يتدرب منفردا بعيدا عن الفريق الأول، ليؤكد مجلس إدارة الزمالك في النهاية أن علاقة اللاعب ستنتهي مع الفريق رسميا دون رجعة مع نهاية الموسم الجاري.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية: "الموضوع أصبح شائكا وقلت سابقا إن الزمالك سيدخل نفقا مظلما ولن يخرج منه، أنا لعبت في النادي وأعرف كيف يدار النادي من بعض الأشخاص، وفي الوضع الحالي فإن الزمالك مستقبلا لن يعود مرة ثانية إلا بعدم وجود الأهلي في المنافسة نهائيا".

وأضاف: "زيزو ليس غلطانا في كل ما فعله وكل لاعب يبحث عن مصلحته في النهاية، والنادي لو كان يريد التجديد له لكان فعل ذلك منذ 3 سنوات وليس قبل نهاية عقده بأيام، وأتمنى شخصا واحدا من مجلس الإدارة أن يخرج ويقول زيزو جاء لي وطلب مني هذه الطلبات ورفضناها مثلا".

بشير التابعي: يا جمهور الزمالك زيزو مش غلطان والنادي لو عايزه كان جدد له من 3 سنين برنامج #اللعيب من الثلاثاء – الخميس... Posted by ‎MBC مصر‎ on Friday, May 23, 2025

ويستعد الزمالك للقاء نظيره بتروجت على ملعب الكلية الحربية، مساء السبت، في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.