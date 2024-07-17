كشفت تقارير صحفية عن رفض النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، عرضاً ضخماً للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وارتبط أوسيمين مؤخرا بالانضمام إلى الأهلي السعودي، لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد خروجه من حسابات الألماني ماتياس يايسله، مدرب الراقي.

ووفقا لما ذكره الصحفي، نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الربعاء، فإن أوسيمين رفض عرضا مغريا من الأهلي السعودي خلال الأيام الماضية؛ لأن أولويته هي البقاء في أوروبا.

وأشار الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين، أن هناك محادثات جارية بشأن انتقال أوسيمين إلى باريس سان جيرمان؛ إذ يوجد اتفاق على توقيعه عقدا مبدئيا حتى 2029 وبقيمة 14 مليون يورو في السنة.

وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن عودة اهتمام الهلال مجددا بكسب خدمات المهاجم النيجيري خلال هذا الصيف، وأنه على استعداد لدفع الشرط الجزائي بالكامل البالغ 130 مليون دولار.

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وأشارت تقارير أخرى إلى أن مسؤولي نابولي يفضلون بيع أوسيمين إلى السعودية، لكن اللاعب لا يزال يرغب باللعب في أوروبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحظى أوسيمين، البالغ من العمر 25 عاماً، باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية أخرى مثل أرسنال وتشيلسي، ومانشستر يونايتد.