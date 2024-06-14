اتحاد الكرة في تونس يتخذ قرارا حاسما بشأن نظام الدوري للموسم القادم
اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة قرارات حاسمة بشأن نظام الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024 ـ 2025 وذلك بالعودة إلى نظام المجموعة الواحدة بعد 4 مواسم من نظام المجموعتين.
وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره مساء الجمعة أن بطولة موسم 2024 ـ 2025 ستدور بمشاركة 16 فريقا ضمن مجموعة واحدة تلعب فيما بينها بنظام الذهاب والإياب (30 جولة).
وعقد الاتحاد اجتماعا حاسما للنظر في مسألة عدد الأندية للموسم المقبل وذلك بعد مطالبة عدد من الأندية بإلغاء الهبوط، قبل أن يتخذ قرارا بالرفع في عدد أندية دوري المحترفين دون أن يلغي الهبوط بشكل نهائي.
وستتم إضافة فريقين اثنين إلى دوري المحترفين الأول وذلك بعد إجراء مباراتين الأولى بين صاحبي المركزين السابع والثامن من مجموعة تفادي الهبوط للدوري الممتاز، فيما تدور الثانية بين الفريقين صاحبي المركز الثاني من كل مجموعة من بطولة الدرجة المحترفة الثانية.
وتدور المبارتان بملعبين محايدين دون حضور الجمهور يوم الأربعــاء 19 يونيو 2024، ليلتحق الفريقان الفائزان بدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل فيما ستحافظ بطولة الدرجة المحترفة الثانية على نظامها الحالي وذلك بمجموعتين من 14 فريقا لكل منهما.
ويشار إلى أن بطولة تفادي الهبوط انتهت اليوم الجمعة من خلال الجولة الرابعة عشرة التي انتهت بهبوط مستقبل المرسى ومستقبل سليمان قبل أن يتم إسعافهما بإجراء مباراة فاصلة بينهما ستنتهي ببقاء أحدهما في الدوري الممتاز وهبوط الثاني.