اتحاد الكرة في تونس يتخذ قرارا حاسما بشأن نظام الدوري للموسم القادم

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة قرارات حاسمة بشأن نظام الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024 ـ 2025 وذلك بالعودة إلى نظام المجموعة الواحدة بعد 4 مواسم من نظام المجموعتين.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره مساء الجمعة أن بطولة موسم 2024 ـ 2025 ستدور بمشاركة 16 فريقا ضمن مجموعة واحدة تلعب فيما بينها بنظام الذهاب والإياب (30 جولة).