الشكل النهائي لملعب البوليفارد هول في الرياض (فيديو)
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الشكل النهائي لملعب "بوليفارد هول"، إحدى مناطق موسم الرياض.
وحسب الفيديو المعلن، فإن الملعب سيتسع لستة وعشرين ألف مشجع، وهو متعدد الاستخدامات.
وبدأ العمل في الملعب منذ فترة قليلة، لكن من المتوقع أن يستضيف مباريات كأس موسم الرياض القادم حال الانتهاء منه في الموعد.
وتضم كأس موسم الرياض ناديي الهلال والنصر وناديا عالميا لم يتم الكشف عن اسمه بعد.
وأقيمت مباراة كأس موسم الرياض الموسم الماضي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين، لكن نظام الكأس اختلف هذا الموسم.
وغرد آل الشيخ عبر تويتر مرفقا فيديو بتصميم الملعب :" المقاسات النهائية.. كذا الشكل لو استخدمت لكأس موسم الرياض".
وظهرت صور لعدد من نجوم الدوري السعودي على شاشات الملعب أثناء الفيديو، مثل نيمار وسالم الدوسري وكريم بنزيما.
وعلق آل الشيخ على الأمر: "حبايبي جمهور النصر، صور اللعيبة اللي في الداخل أمثلة لشاشات مختلفة وغير مقصود أي فريق، أنتم في القلب مثل كل أندية الوطن".
وغرد حساب أخبار السعودية: "في إنجاز أبهر العالم.. رئيس هيئة الترفيه يستعرض جانبا من الشكل النهائي لمنطقة "بوليفارد هول"، والتي تم بناؤها في 60 يوما فقط، وبتقنيات عالمية حديثة لاستضافة الفعاليات الكبرى".
ونشر آل الشيخ الفيديو الرسمي لموسم الرياض والذي ظهر خلاله نجم نادي النصر السعودي كريستانو رونالدو رفقة الممثل المصري أحمد عز.
وسيضم موسم الرياض متحفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحوي كافة جوائزه وإنجازاته.