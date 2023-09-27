الشكل النهائي لملعب البوليفارد هول في الرياض (فيديو)

وبدأ العمل في الملعب منذ فترة قليلة، لكن من المتوقع أن يستضيف مباريات كأس موسم الرياض القادم حال الانتهاء منه في الموعد.

وتضم كأس موسم الرياض ناديي الهلال والنصر وناديا عالميا لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

وأقيمت مباراة كأس موسم الرياض الموسم الماضي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين، لكن نظام الكأس اختلف هذا الموسم.