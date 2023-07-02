تقرير: ديفيد دي خيا على رادار النصر السعودي

وانتهى عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد، يوم الجمعة الماضي، ليصبح حالياً لاعباً حراً، على الرغم من أن المفاوضات للتجديد مع ناديه لا تزال مستمرة.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد قرر عدم تجديد عقد دي خيا بسبب تراجع مستواه في المواسم الأخيرة، وتحديداً في الموسم المنصرم، حيث يرى إريك تين هاغ، مدرب الفريق، أنه أصبح هناك ضرورة لضم حارس آخر، رغم أن دي خيا حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق لثلاثة مواسم مختلفة خلال مشواره في أولد ترافورد.