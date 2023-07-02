تقرير: ديفيد دي خيا على رادار النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي قدم عرضا للحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبدأت نافذة الانتقالات في الدوري السعودي بشكل رسمي، يوم السبت.
ووفقا لما ذكره آلان نيكسون، الصحفي بجريدة "ذا صن" البريطانية، عبر حسابه على تويتر، فإن نادي النصر مستعد لتقديم راتب أسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني من أجل إقناع دي خيا بالانضمام للفريق، بعدما أصبح لاعبا حرا.
وانتهى عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد، يوم الجمعة الماضي، ليصبح حالياً لاعباً حراً، على الرغم من أن المفاوضات للتجديد مع ناديه لا تزال مستمرة.
فيما أوضحت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد قرر عدم تجديد عقد دي خيا بسبب تراجع مستواه في المواسم الأخيرة، وتحديداً في الموسم المنصرم، حيث يرى إريك تين هاغ، مدرب الفريق، أنه أصبح هناك ضرورة لضم حارس آخر، رغم أن دي خيا حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق لثلاثة مواسم مختلفة خلال مشواره في أولد ترافورد.
ووقع اختيار الفريق الإنجليزي على الكاميروني أندريه أونانا، حارس إنتر ميلان، الذي سبق له العمل مع تين هاغ خلال فترة تواجدهما معاً في أياكس.
فيما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن النصر استقر على الاستغناء عن الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، بعد أن كشفت فحوصات طبية تعرضه لكسرين في ذراع اليد اليمنى.
ومن المقرر أن يقيم النصر معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم الجديد في مدينة لشبونة بالعاصمة البرتغالية على مدار 17 يومًا، قبل المشاركة في دورة أوساكا اليابانية، التي تنطلق في 21 يوليو، ويلاقي فيها الفريق السعودي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ 25 من الشهر نفسه، وإنتر ميلان الإيطالي في 27 يوليو.