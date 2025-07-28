إصابة نجم النصر السابق حسين شيعان بسرطان الدم

عاد مرض السرطان ليداهم حارس المرمى السابق حسين شيعان، نجم نادي النصر السعودي السابق، بعد عام واحد فقط من إعلان شفائه من سرطان الدم "اللوكيميا".

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وأصيب شيعان بهذا المرض للمرة الأولى في أكتوبر 2023، أثناء لعبه في صفوف نادي الأخدود، ليدخل بعدها في رحلة علاج طويلة.

وبعد أشهر من الكفاح، خرج في يوليو 2024 مُعلنًا تعافيه، ومُعبرًا عن عودته إلى الملاعب لاستكمال مسيرته الكروية.

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الانتكاسة وعودة المرض بقوة

لكن لم يُكتب للنجم السابق تحقيق حلم العودة، حيث ظل دون عقد رسمي مع أي نادٍ، واكتفى بدور المشجع والداعم لأنديته السابقة، خاصة الشباب، من خلال حضور التدريبات والمباريات.

ووفق ما كشفه الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، يواجه شيعان اختبارًا قاسيًا جديدًا، بعد أن عاودته اللوكيميا مجددًا، لتبدأ معركة العلاج من الصفر.