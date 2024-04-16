بتصرف غريب.. أنشيلوتي يكسر "لعنة" مانشستر سيتي (صورة)

وقال أغيري حسب "مدريد يونيفرسال" نقلا عن برنامج الشرينغيتو: "سأخبرك كيف بدأ أنشيلوتي بالفعل الفوز بالمباراة ضد مانشستر سيتي".

وواصل: "هذا هو الفندق الذي سيقيم فيه الفريق عند وصوله إلى مانشستر".

وتابع: "أنشيلوتي يؤمن بالخرافات، في الموسمين الماضيين، جاء ريال مدريد إلى هنا وخسر".

وأتم: "قرر أنشيلوتي تغيير الفندق الذي يقيم فيه الفريق لكسر لعنة العامين الماضيين، وتحقيق الفوز".

ووصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة مانشستر لخوض مباراة إياب ربع النهائي.

وتعادل ريال مدريد العام الماضي في مباراة نصف النهائي أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف لمثله، قبل أن يخسر مباراة الإياب بأربعة أهداف نظيفة.