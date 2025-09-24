بعد تأهل بيراميدز.. كأس الإنتركونتيننتال تفجر أول أزمة لمنتخبي مصر والمغرب

يُنتظر أن تصنع مشاركة نادي بيراميدز المصري في بطولة الإنتركونتيننتال للأندية (كأس القارات) أول الأزمات أمام تحضيرات منتخبي مصر والمغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العرب للمنتخبات التي تقام في شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال أمس الثلاثاء بفوز باهر على حساب الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة (3 ـ1) في ملعب الإنماء في مدينة جدة.

وحقق الفريق المصري إنجازا كرويا لافتا في العام الجاري، إذ توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي في مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أشهر قليلة أضاف لقبه الخارجي الثاني بعد الفوز بكأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ على حساب الأهلي السعودي.

ولم يمر التتويج المذهل للفريق المصري دون أن يثير سجالا حول تزامن مشاركته في كأس الإنتركونتيننتال 2025، في ديسمبر المقبل مع منافسات بطولتين هامتين للمنتخبات وهما كأس العرب للمنتخبات (1 ـ18 ديسمبر) وكأس أمم إفريقيا (21 ديسمبر 2025 ـ 18 يناير 2026).

وكشفت بعض التقارير أن المشاركة المرتقبة لنادي بيراميدز في البطولة النهائية لمسابقة الإنتركونتيننتال للأندية 2025، من خلال خوض نصف النهائي و(في حال التأهل) النهائي، ستضع مدربي مصر والمغرب في ورطة خلال التحضيرات لكأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

ويواجه بيراميدز المصري في نصف نهائي الإنتركونتيننتال الفائز في مباراة كروز آزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادوريس من أمريكا الجنوبية، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل أي خلال منافسات كأس العرب وقبل أسبوع من بداية كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وفي حال الانتصار سيضرب بيراميدز موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر 2025، وهو ما سيسبب أزمة حقيقية لمنتخبي مصر والمغرب اللذين يشاركان عربيا وإفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة منتخب المغرب، سواء في كأس العرب للمنتخبات أو كأس أمم إفريقيا دعوة لاعبي بيراميدز محمد الشيبي ووليد الكرتي.

أما قائمة منتخب مصر فعلى الأرجح ستسجل استدعاء عدة لاعبين من بيراميدز على غرار أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، كريم حافظ، أحمد عاطف قطة، محمود زلاكة، مروان حمدي.

وكشفت تقارير إخبارية أن بطولة الإنتركونتيننتال ستكون سببا في حرمان لاعبي بيراميدز المنتمين لمنتخبي مصر والمغرب من خوض كأس العرب للمنتخبات وكأس أمم إفريقيا أواخر العام الجاري.