أسطورة ريال مدريد يقترب من منصب مهم في النصر السعودي

اقترب فرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد من منصب مهم في النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن مفاوضات النصر مع هييرو تسير بشكل إيجابي، ومن المنتظر أن يحسم الاتفاق النهائي بين الطرفين خلال الأيام القادمة.

وسبق أن لعب فرناندو هييرو مع ريال مدريد 601 مباراة، سجل فيها 127 هدفا.

ونال هييرو مع ريال مدريد 20 لقبا بينها خمسة في الدوري الإسباني، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي ويملك 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك في الدوري قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي.