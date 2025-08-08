ظهور صادم.. ماذا قدم شيكو بانزا في أول مباراة مع الزمالك؟

خاض المهاجم الأنغولي شيكو بانزا أول لقاء رسمي له بقميص الزمالك، وكانت تجربة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاء ظهور بانزا تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي منحه 66 دقيقة على أرض الملعب قبل استبداله.

ظهر شيكو بانزا بمستوى متواضع في أول اختبار رسمي له مع الزمالك، حيث لم يتمكن من التأثير بشكل واضح في الهجوم أو صناعة فرص خطيرة. كانت نسبة تمريراته منخفضة (56%).

كما كافح في المراوغة والمواجهات الفردية، حيث نجح مرة واحدة فقط من بين 6 محاولات مراوغة.

إحصائيات شيكو بانزا في أول مباراة له مع الزمالك:

الدقائق التي لعبها: 66 دقيقة.

اللمسات: 33 لمسة للكرة.

التمريرات الدقيقة: نجح في تنفيذ 9 تمريرات دقيقة من أصل 16 (بنسبة نجاح 56%).

التمريرات الحاسمة: لم يسجل أي تمريرة حاسمة.

التسديدات: لم يسجل أي تسديدة على المرمى أو خارجها، بينما تم اعتراض تسديدة واحدة له.

المراوغة: حاول المراوغة 6 مرات، ونجح مرة واحدة فقط.

المواجهات الأرضية: خاض 11 مواجهة، وفاز بـ3 منها فقط.

المواجهات الهوائية: خاض مواجهة هوائية واحدة وفاز بها.

الركلات الطويلة: نفذ 3 ركلات طويلة، واحدة منها كانت دقيقة.

خسارة الاستحواذ: فقد الكرة 18 مرة.

الأخطاء: لم يرتكب أي أخطاء.

التسلل: وقع في التسلل مرة واحدة.

التشتيتات: قام بتشتيت كرة واحدة فقط.