تركي آل الشيخ يعلن إطلاق قناة "الهلال السعودي"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إطلاق قناة نادي الهلال على منصة DAZN العالمية.

وتم توقيع العقود مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، بين فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي والمنصة العالمية التي مثلها كيسي غرين، رئيس DAZN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وقال بيان رسمي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع إكس:" سيشرف موسم الرياض على المحتوى والبرامج المعروضة عبر قناة الهلال، ما يسهم في تقديم تجربة متميزة لجماهير النادي".

وأوضح آل الشيخ أن هذه القناة ستحتوي على برامج ولقاءات حصرية وتقارير يومية عن التدريبات، وكواليس غرفة ملابس اللاعبين، وستنقل مباريات ودية معينة وبرامج برعاية موسم الرياض مع أفضل النجوم على مستوى العالم.

وأضاف: "فضلاً عن أن هذه القناة ستحقق انتشاراً لنادي الهلال من اليابان إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر انتشار DAZN في 200 دولة حول العالم، فإنها أيضاً ستحقق دخلاً كبيراً للهلال من خلال الإعلانات التجارية في القناة أو عبر التعاقد المباشر".

وتابع: "كما تسعى DAZN الآن للدخول في رعاية لنادي الهلال، وهذا غير مستغرب على فهد بن نافل الذي يعد أحد أنجح رؤساء الأندية في العالم، فموسم الرياض يبحث عن النجاح، وأصبح شريكاً إستراتيجياً في هذه القناة الرياضية، وهذا ما يعتز فيه موسم الرياض".

وواصل: "الشراكات مفتوحة مع بقية الأندية، حيث يتم الآن التفاوض مع نادي النصر لإقامة مباراة بينه وفريق عالمي، وننتظر الرد منهم".

وحول الفائدة العائدة على هذه الشراكة بين نادي الهلال و DAZN، قال آل الشيخ إنها ستنعكس على المواطنين خارج السعودية وأيضاً محبي النادي من الجمهور العربي والعالمي، خصوصاً مع عدد كبير من النجوم في الهلال والدوري السعودي.

وأضاف: "لا توجد قنوات متخصصة لدينا مشابهة لقنوات الأندية العالمية، فهذه فرصة أكبر لتحقيقها خصوصاً مع ذراع عالمية حريصة على النجاح، وهذا يأتي في وقت يحدث نجاح كبير حققناه في الملاكمة وغيرها من الأحداث، وأنا متأكد أن جمهور نادي الهلال المشترك في المنصة قد يصل إلى مليوني شخص".

وأكد أن الفرصة متاحة لجميع الأندية السعودية، ومن يرغب منها في أن يساعده موسم الرياض على التعاون مع DAZN.