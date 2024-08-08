يُسدل المنتخبان المغربي والمصري الستارة عن المشاركة الرائعة في مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما يلتقيان، اليوم الخميس، على ملعب "لا بوجوار" في نانت لتحديد صاحب المركز الثالث.

ولم يحرز العرب في تاريخ مشاركاتهم في الأولمبياد، وسيكتب أحد المنتخبين التاريخ، بإحراز ميدالية برونزية تاريخية حال فوزه اليوم.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة مصر والمغرب خلال السطور القادمة:

تشكيل منتخب مصر

تشكيل منتخب المغرب

انطلاق صافرة بداية المباراة

مرور 3 دقائق والكرة بين أقدام لاعبي المغرب.

الدقيقة 6: رأسية خطيرة من أسامة فيصل، تصدى لها الحارس المغربي.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من أحمد زيزو، ولكن يتألق الحارس المغربي ويتصدى لها.

بعد التسديدة زيزو يشتكي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويسقط على الأرض.

الدقيقة 12: تبديل اضطراري لمنتخب مصر، بخروج أحمد زيزو، ونزول مصطفى سعد.

الدقيقة 16: عرضية خطيرة من أشرف حكيمي، يقابلها أوغماش بتسديدة، ولكن حمزة علاء حارس مصر بالمرصاد.

الدقيقة 23: الهدف الأول لمنتخب المغرب عن طريق عبدالصمد الزلزولي.

الهدف جاء بعد استلام الزلزولي للكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد في الزاوية البعيدة، محرزًا هدفًا رائعًا.

الدقيقة 26: الهدف الثاني لمنتخب المغرب عن طريق سفيان رحيمي.

الهدف جاء بعد ارتقاء رحيمي عاليًا، ليقابل عرضية الزلزولي برأسه محرزًا الهدف الثاني في الشباك المصرية.

الدقيقة 31: اشتباك بين لاعبي المنتخبين، بعد حصول إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على إنذار لتدخله بعنف على مدافع المغرب.

الدقيقة 41: سقوط سفيان رحيمي واللاعب المغربي يطلب العلاج.