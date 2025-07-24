عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي أحد نجوم النادي الأهلي السعودي عرضًا قويًّا من الدوري الإيطالي للرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة الأهلي لبيع عدد من اللاعبين المحترفين بصفوف الفريق من أجل التعاقد مع آخرين بارزين للعمل بقوة على الاستحقاقات المنتظرة في الموسم المقبل، أبرزها دوري روشن وكأس الملك والسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن مسؤولي الأهلي ينتظرون حسم قرار بيع عقد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن النادي يملك عرضين للدولي الإيفواري، من ضمنهما عرض رسمي من قبل فيورنتينا الإيطالي، الذي عين أخيرًا ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي السابق.

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وينتظر أن يتخذ مسؤولو "الراقي" قرارهم النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع تبقي عام واحد في عقد الإيفواري مع الفريق، الذي يمتد حتى يونيو 2026.

وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن وكيل أعمال كيسيه يسعى لإعادته إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد ثلاث تجارب سابقة مع أتالانتا، وتشيزينا، وميلان.

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وانتقل كيسيه إلى الأهلي قادمًا من برشلونة في صيف 2023 مقابل 12.5 مليون يورو.

ومنذ انضمامه شارك كيسيه في 77 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.