الاتحاد السعودي يتلقى دفعة كبرى قبل مواجهة الفتح

تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة لوران بلان، المدير الفني، دفعة قوية للفريق قبل مواجهة الفتح في الجولة الثانية لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

وشهدت تدريبات نادي الاتحاد الجماعية، عودة النجم الصربي رايكوفيتش، حارس مرمى الفريق، ليُعلن عن جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ومن المتوقع أن يشارك رايكوفيتش خلال مباراة الاتحاد المقبلة ضد الفتح، المقرر لها بعد نهاية فترة التوقف الدولية الحالية، بعدما استعاد كامل لياقته.

وكان الحارس الصربي تعرض لإصابة بتمزق في الوتر المرتبط بعضلة الفخذ اليمنى خلال أبريل الماضي؛ ما تسبب في غيابه عن ست جولات من الدوري السعودي، قبل أن يخضع لإجراء عملية جراحية في كندا عقب نهاية الموسم، تلاها برنامج تأهيلي متخصص قارب على الانتهاء.

ولم يبدأ الاتحاد موسمه بالصورة الجيدة بعدما خسر أمام النصر بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أن الفريق سرعان ما عاد بقوة وحقق انتصارًا كاسحًا على الأخدود بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين.

وينتظر "العميد" تحديات كبيرة خلال الموسم الحالي، حيث ينافس على أربع بطولات كبرى هي: دوري روشن، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض رايكوفيتش 33 مباراة مع الاتحاد في الموسم الماضي، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، بينما نجح في تنفيذ 97 تصديًّا حاسمًا، واستقبل 32 هدفًا؛ ما يعكس دوره الكبير بالفريق.