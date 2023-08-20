الهلال السعودي يعلن تعاقده رسميا مع ميتروفيتش

ولم يذكر الهلال التفاصيل المالية أيضا، بينما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة تبلغ أكثر من 46 مليون جنيه إسترليني (58.58 مليون دولار).

ويحصل ميتروفيتش على عقد مع الهلال حتى يونيو 2026.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.