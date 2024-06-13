النصر يستغني عن عبد المجيد الصليهم

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن لويس كاسترو مدرب نادي النصر، أوصى إدارة الفريق، بإبعاد نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد المجيد الصليهم، لاعب الوسط، عن قائمة "العالمي" للموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي النصر، بأن إدارة "الأصفر" قررت إبعاد الصليهم بالإعارة، أو الرحيل النهائي.

وينتهي عقد الصليهم مع النصر في نهاية موسم 2026.

وقضى الصليهم 4 سنوات مع النصر حيث انضم في يناير 2020، قادمًا من الشباب، ولعب 106 مباريات، وأحرز 7 أهداف، وصنع 5 آخرين.

كما يتجه النصر إلى بيع المتبقي من عقد بوشل في حال وصول عرض جيد ماديًا.