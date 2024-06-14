رسميا: نوري شاهين مدربا لبروسيا دورتموند

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تعيين نوري شاهين، خلفًا للمدرب إدين ترزيتش، الذي رحل عن الفريق رسميًّا.

وأصدر بروسيا بيانًا رسميًّا أعلن من خلاله تعيين نوري شاهين مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال دورتموند في بيانه: " بوروسيا دورتموند يعلن نوري شاهين مدربا جديدا له.. انضم لاعب الفريق السابق نفسه إلى الجهاز الفني في وقت سابق من هذا العام، وسيقود الفريق الآن حتى يونيو 2027".