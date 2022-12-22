الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في "كأس الرابطة"
تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وترصد شبكة "إرم نيوز"، في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الرابطة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
مشوار الفريقين
تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بعد تخطيه عقبة تشيلسي في دور الـ32 بنتيجة 2/0.
وصعد ليفربول بعد تخطيه عقبة ديربي كاونتي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي.
وفاز ليفربول بآخر لقاء ضد مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 يوم 16 أكتوبر الماضي في الدوري الإنجليزي.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الرابطة يوم 27 فبراير 2016 في دور الثمانية وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 1-1.
ويتجدد الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعدما تقابلا من قبل 26 مرة وفاز بيب في 9 مباريات مقابل 12 فوزًا لصالح كلوب و5 تعادلات.
أفكار غوارديولا
يتسلح مانشستر سيتي بأفكار مدربه غوارديولا لتخطي عقبة ليفربول ومواصلة المشوار في البطولة التي يحمل لقبها 8 مرات آخرها في الموسم قبل الماضي.
وتحدث غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء مؤكدًا أنه سعيد للغاية بتتويج الأرجنتين باللقب من أجل جوليان ألفاريز لاعب الفريق بجانب أنه يرتبط بعلاقة قوية مع ليونيل ميسي الذي سبق أن دربه في صفوف برشلونة الإسباني.
وأشار إلى أن اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم في حالة جاهزية بدنية بعكس اللاعبين الذين غابوا مثل رياض محرز وإيرلينغ هالاند الذين ابتعدوا بسبب الإجازات وهو ما ينعكس على إيقاع الفريق.
ويعتمد مانشستر سيتي على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى ستيفان أورتيغا وأمامه الرباعي إيمريك لابورت وجادل كاتونجو وريكو لويس وسيرجيو غوميز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كول بالمر وبجواره إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين، مع ثلاثي الهجوم إيرلينغ هالاند ورياض محرز ومورغان روجرز.
خطط كلوب
يسعى ليفربول لقطع خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب كأس الرابطة الذي يحمله الريدز.
وقال بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المواجهة ضد مانشستر سيتي دائمًا تحتاج إلى تركيز شديد فهناك ندية كبيرة في أي مباراة بين الفريقين.
وأوضح أن المباراة ستكون مختلفة عن لقاءات كأس الرابطة التي دائمًا كانت تتسم بإراحة اللاعبين الأساسيين ولكن هذه المرة هناك عناصر عائدة من إجازة طويلة وتحتاج المشاركة قبل عودة الدوري.
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى كايمهين كيليهر، وأمامه الرباعي جويل ماتيب وجو غوميز وكالفين رامساي وكونستانيتنوس تسيمكاس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تياغو ألكانتارا وهارفي إيليوت وجيمس ميلنر، مع ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وداروين نونيز.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون متباينة في ظل امتلاك ليفربول العديد من العناصر التي لم تشارك في كأس العالم خاصة صلاح وفيرمينو وإيليوت.
وأوضح أن هالاند أيضًا سيكون جاهزًا لقيادة هجوم السيتي لأنه لم يلعب في المونديال، وهو ما يعطي حلولًا مهمة للمدرب غوارديولا.