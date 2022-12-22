الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في "كأس الرابطة"

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في دور الـ16 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وترصد شبكة "إرم نيوز"، في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الرابطة: