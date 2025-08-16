ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

خسر الزمالك أول نقطتين في مشواره ببطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد أن تعادل مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف مساء اليوم السبت في الجولة الثانية.

وأهدر الزمالك عدة فرص أمام مرمى المقاولون الذي لعب مباراة دفاعية بامتياز مع المدرب محمد مكي.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص ورجل مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

ولم ينجح الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا في الوصول إلى مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وتعادل في الوقت ذاته غزل المحلة مع ضيفه سموحة دون أهداف بالجولة ذاتها بينما فاز إنبي على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد.

أخبار ذات علاقة الزمالك يرد "أولى ضربات" الأهلي المصري

وافتتح نادي زد مع ضيفه سيراميكا كليوباترا دون أهداف بينما فاز مودرن سبورت على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 كما تغلب بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وفاز المصري على طلائع الجيش بنتيجة 3-0 بينما تعادل بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-2 وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 بينما تغلب حرس الحدود على البنك الأهلي بنتيجة 1-0.

أخبار ذات علاقة رد فعل مثير.. مفاجأة وراء استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية:

1. المصري البورسعيدي (6 نقاط)

2. الأهلي (4 نقاط)

3. زد إف سي (4 نقاط)

4. الزمالك (4 نقاط)

5. مودرن سبورت (4 نقاط)

6. بيراميدز (4 نقاط)

7. إنبي (4 نقاط)

8. الجونة (3 نقاط)

9.حرس الحدود (3 نقاط)

10. بتروجت (نقطتان)

11. سموحة (نقطتان)

12. غزل المحلة (نقطتان)

13. كهرباء الإسماعيلي (نقطة واحدة)

14. وادي دجلة (نقطة واحدة)

15. الإسماعيلي (نقطة واحدة)

16. البنك الأهلي (نقطة واحدة)

17. سيراميكا كليوباترا (نقطة واحدة)

18. المقاولون (نقطة واحدة)

19. فاركو (نقطة واحدة)

20. طلائع الجيش (نقطة واحدة)

21. الاتحاد السكندري (دون نقاط)