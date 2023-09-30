من الهلال السعودي.. مورينيو يكشف عن رفضه أكبر عرض في تاريخ كرة القدم

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه رفض عرضا ضخما في الصيف الماضي لمغادرة ناديه، لكنه رفض بعدما قطع وعدا للاعبين والجماهير والإدارة بالبقاء بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فروسينوني، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي: "نريد الفوز ويجب أن ننتصر، وألا نبحث عن المزيد من الأعذار".

ويقع روما في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط بعد مرور 6 جولات.

وعن الانتقادات التي ينالها مؤخرا في ظل المستوى المتراجع للفريق، قال: "أخبرت اللاعبين خلال نهائي الدوري الأوروبي أنني سأبقى وبعدها أخبرت المشجعين أيضا، ثم بعد يومين أو ثلاثة، التقيت رئيس النادي ووعدته بأنني سأبقى".