من الهلال السعودي.. مورينيو يكشف عن رفضه أكبر عرض في تاريخ كرة القدم
كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه رفض عرضا ضخما في الصيف الماضي لمغادرة ناديه، لكنه رفض بعدما قطع وعدا للاعبين والجماهير والإدارة بالبقاء بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فروسينوني، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي: "نريد الفوز ويجب أن ننتصر، وألا نبحث عن المزيد من الأعذار".
ويقع روما في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط بعد مرور 6 جولات.
وعن الانتقادات التي ينالها مؤخرا في ظل المستوى المتراجع للفريق، قال: "أخبرت اللاعبين خلال نهائي الدوري الأوروبي أنني سأبقى وبعدها أخبرت المشجعين أيضا، ثم بعد يومين أو ثلاثة، التقيت رئيس النادي ووعدته بأنني سأبقى".
وتابع: "خلال الصيف الماضي تلقيت أكبر عرض عمل جنوني حصل عليه مدرب في تاريخ كرة القدم ورفضته، لأنني أعطيت كلمتي للاعبين والجماهير وفريدكين".
وأردف: "أعطيت كلمتي للنادي وسأحترمها حتى نهاية الموسم، أنا هنا للقتال كل يوم من أجل اللاعبين ومالكي النادي والجماهير.. شخص واحد فقط يمكنه أن يخبرني أن أرحل قبل نهاية عقدي وهو المالك فريدكين، وإذا لم يخبرني بذلك، فأنا هنا حتى 30 يونيو 2024".
من جانبه، قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقا على تصريحات مورينيو: "العرض كان من نادي الهلال وبقيمة 30 مليون يورو في الموسم".
كما أعاد رومانو عرض منشور سابق له على منصة "إكس"، أكد خلاله أن المدرب البرتغالي رفض عرضًا ضخمًا من الهلال، في شهر يونيو الماضي، لأنه مركّز فقط على مشروع روما.
وقاد مورينيو روما الموسم قبل الماضي للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، وفي الموسم الماضي، خاض الفريق نهائي الدوري الأوروبي؛ حيث خسر أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.