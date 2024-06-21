توتنهام يصدم النصر السعودي

رفض توتنهام الإنجليزي عرضًا ضخمًا للاستغناء عن أحد نجومه في الموسم المقبل إلى صفوف النصر السعودي.

وتحركت إدارة النصر لإتمام التعاقد مع أحد لاعبي السبيرز؛ لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.