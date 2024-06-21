توتنهام يصدم النصر السعودي
رفض توتنهام الإنجليزي عرضًا ضخمًا للاستغناء عن أحد نجومه في الموسم المقبل إلى صفوف النصر السعودي.
وتحركت إدارة النصر لإتمام التعاقد مع أحد لاعبي السبيرز؛ لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة "talk sport" الإنجليزية عن تقدم النصر بعرض لشراء خدمات اللاعب البرازيلي إيمرسون رويال ظهير أيمن توتنهام في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن العرض بلغت قيمته 25 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب إدارة السبيرز.
وسبق أن أبدت إدارة النصر اهتمامها بالتعاقد مع إيمرسون صاحب الـ 25 عامًا في شهر يناير الماضي، ولكن إدارة النادي الإنجليزي أغلقت الباب وقتها أمام رحيل اللاعب.
ويرتبط إيمرسون بعقد مع توتنهام يستمر حتى صيف 2026، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب النجم البرازيلي من الرحيل إلى صفوف ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس عن اهتمام ميلان بضم إيمرسون لتدعيم مركز الظهير الأيمن بناء على طلب المدرب الجديد باولو فونسيكا.
ولعب إيمرسون رويال في صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي قبل رحيله إلى برشلونة الإسباني في صيف 2019، ثم انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني لمدة 6 أشهر قبل العودة إلى البارسا ثم الانتقال للفريق الإنجليزي عام 2021.