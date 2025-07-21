نجم برشلونة يصدم جماهير ناديه بقميص رونالدو (صورة)

صدم رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، جماهير ناديه بعدما نشر صورًا عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يؤدي خلالها عملية الاستشفاء في منزله، ليفاجِئ الجميع بوجود عدة قمصان معلقة على الحائط كتذكار من اللاعبين الذين تألق أمامهم، وكان من بينهم قميص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي.

ونشر أراوخو صورًا عبر حسابه وهو يستعد للجلوس في حمام ماء مثلج من أجل الاستشفاء ومعالجة عضلات جسده، ليظهر خلفه 3 قمصان تم وضعها داخل إطارات خشبية لكل من ليونيل ميسي بقميص الأرجنتين، ورونالدينيو بقميص برشلونة، والأسطورة رونالدو بقميص يوفنتوس.

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وأعرب الجمهور عم دهشته لاعتزاز نجم برشلونة بقميص "الدون" بهذا الشكل والحفاظ عليه في إطار خشبي مخصوص، خاصة أن جماهير البلوغرانا تعتبره أحد رموز الغريم التقليدي، ريال مدريد، والذي رحل عنه بعد مسيرة مظفرة صوب "اليوفي".

وقال أراوخو تعليقًا على الصور: "أُسبوع تدريبات جيد.. الاستشفاء الجيّد لا يقلّ أهمية عن التمرين القوي".

وكان أراوخو حسم مؤخرًا الجدل حول مستقبله مع النادي الكتالوني، بعد انتهاء فترة الشرط الجزائي المؤقت البالغ 60 مليون يورو، والذي كان ساري المفعول بين الـ1 والـ15 من يوليو 2025، دون أن يتم تفعيله.

وعاد الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى قيمته الأصلية البالغة مليار يورو.

كان أراوخو وقّع عقدًا جديدًا في يناير الماضي، تضمن بندًا يتيح له الرحيل مقابل 60 مليون يورو خلال النافذة القصيرة المذكورة؛ ما شكّل فرصة محتملة لأندية أوروبية كبرى لضمه.

لكن التقارير أكدت أنه لا اللاعب ولا برشلونة تلقيا أي عرض رسمي خلال هذه الفترة، وأن الطرفين لا ينويان الانفصال في الوقت الحالي.

وجاء هذا البند بعد اهتمام سابق من يوفنتوس في يناير، حيث قدم النادي الإيطالي عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، رُفض فورًا من برشلونة، الذي سارع لتجديد عقد أراوخو لتأمين بقائه.

ويعزز هذا القرار تعافيه الكامل من الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته مع منتخب الأوروغواي في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.