تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وديا مع القادسية في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بهدف لكل فريق.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل استعدادًا للموسم الجديد، نجح موسى ديابي في إحراز هدف الاتحاد الأول الرائع، بعد أن راوغ نصف مدافعي القادسية، وأودع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني نجح الجابوني أوباميانغ نجم نادي القادسية، في إدراك التعادل لفريقه، من ركلة جزاء تحصل عليها ناتشو.

ويبدأ الاتحاد مشواره في دوري روشن السعودي مواجهة نادي الخلود، فيما يدشن القادسية مواجهاته بمباراة قوية أمام الفتح.