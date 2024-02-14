NBA.. صنز يهزم كينغز في مباراة مثيرة بدوري السلة الأمريكي

وضع ديفين بوكر فريقه فينكس صنز في المقدمة قبل 2:37 دقيقة من النهاية، وسجل رويس أونيل رمية ثلاثية ليوسع الفارق قبل 47.2 ثانية، ليفوز صنز 130-125 على سكرامنتو كينغز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كيفن دورانت 28 نقطة، وأضاف بوكر 25 نقطة لصالح صنز الذي هيمن على المباراة رغم خسارة جهود نجمه برادلي بيل، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى في الربع الأول.

وتصدر ديارون فوكس قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 40 نقطة، وحقق دومانتاس سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة لكينغز بتسجيل 35 نقطة، والاستحواذ على 18 كرة مرتدة، وتقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.