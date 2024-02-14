NBA.. صنز يهزم كينغز في مباراة مثيرة بدوري السلة الأمريكي
وضع ديفين بوكر فريقه فينكس صنز في المقدمة قبل 2:37 دقيقة من النهاية، وسجل رويس أونيل رمية ثلاثية ليوسع الفارق قبل 47.2 ثانية، ليفوز صنز 130-125 على سكرامنتو كينغز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل كيفن دورانت 28 نقطة، وأضاف بوكر 25 نقطة لصالح صنز الذي هيمن على المباراة رغم خسارة جهود نجمه برادلي بيل، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى في الربع الأول.
وتصدر ديارون فوكس قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 40 نقطة، وحقق دومانتاس سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة لكينغز بتسجيل 35 نقطة، والاستحواذ على 18 كرة مرتدة، وتقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.
وفي مباراة أخرى، سجل جيسون تاتوم 31 نقطة من 41 سجلها طوال المباراة في الشوط الأول، كما استحوذ على 14 كرة مرتدة، ليفوز بوسطن سيلتيكس 118-110 على نيويورك نتس.
وواصل سيلتيكس تفوقه في مواجهاته الأخيرة على نتس، حيث حقق 13 انتصارا مقابل هزيمة واحدة في آخر 14 مواجهة بينهما.
وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 127-113 على أورلاندو ماجيك، بعد أن سجل جالين وليامز 33 نقطة، وأضاف زميله شاي جيلجيوس-ألكسندر 32 نقطة.
وقاد باولو بانكيرو قائمة المسجلين في ماجيك برصيد 23 نقطة وعشر تمريرات حاسمة.