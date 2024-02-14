مفاجأة بشأن اللاعب الأكثر ركضا في ريال مدريد بدوري الأبطال
فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة بشأن اللاعب "الأكثر ركضًا" في فريق ريال مدريد، خلال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.
ونشرت الصحيفة إحصائية كشفت فيها أن رودريغو هو لاعب ريال مدريد الأكثر ركضًا في دوري أبطال أوروبا في المباريات الماضية.
ورغم الانتقادات التي تعرض لها المهاجم البرازيلي الشاب، إلا أن الإحصاءات قالت إن رودريغو ركض نحو 67.9 كم في دوري الأبطال، بمعدل 9.29 كم في المباراة الواحدة.
وفي مباراة الأمس فقط، سدد المهاجم البرازيلي 4 تسديدات، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر الكرة 32 مرة، منها 30 صحيحة، وكانت دقة التمرير 94%.
واقترب فريق ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه لايبزيغ الألماني 1 /صفر، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر.
ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه إبراهيم دياز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 49. وألغى الحكم هدفا للايبزيج بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة الثانية نتيجة تسلل بنيامين سيسكو.
ويلتقي الفريقان إيابا يوم 6 مارس المقبل، ويكفي النادي الملكي الفوز أو التعادل بأية نتيجة للصعود إلى دور الثمانية، بينما لا بديل أمام لايبزيغ سوى الفوز فقط للاستمرار في البطولة القارية.