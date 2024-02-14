مفاجأة بشأن اللاعب الأكثر ركضا في ريال مدريد بدوري الأبطال

ونشرت الصحيفة إحصائية كشفت فيها أن رودريغو هو لاعب ريال مدريد الأكثر ركضًا في دوري أبطال أوروبا في المباريات الماضية.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها المهاجم البرازيلي الشاب، إلا أن الإحصاءات قالت إن رودريغو ركض نحو 67.9 كم في دوري الأبطال، بمعدل 9.29 كم في المباراة الواحدة.

وفي مباراة الأمس فقط، سدد المهاجم البرازيلي 4 تسديدات، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر الكرة 32 مرة، منها 30 صحيحة، وكانت دقة التمرير 94%.